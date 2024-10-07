Хью Грант рассказал, что «Бриджит Джонс-4» будет «очень, очень грустным» фильмом

Британский актер Хью Грант, известный по фильмам «Реальная любовь» и «Ноттинг-Хилл», рассказал подробности о сюжете четвертой части кинофраншизы «Бриджит Джонс». Об этом написала Би-би-си.

Артист признался, что картина будет «настолько же невероятно смешной, насколько очень, очень грустной». Она выйдет в кинопрокат 14 февраля 2025 года. Главную роль в ней вновь исполнит Рене Зеллвегер.

К своим ролям также вернутся Грант и Эмма Томпсон. Грант отметил, что у создателей фильма не было «очевидной роли» для него, но «они хотели втиснуть» актера в сюжет. Как именно они это сделали, Грант не раскрыл.

Он только поделился, что работал вместе с продюсерами над историей своего героя. «Я чувствовал, что у него должно быть третье измерение, ему уже за 60 сейчас, и нельзя допустить, чтоб он просто прогуливался по Кингз-роуд, засматриваясь на молодую девушку», — сказал артист.

Грант отметил, что авторы картины «придумали хорошую внутреннюю историю» для Дэниела Кливера. «Получился очень хороший и трогательный сценарий. И я говорю это как человек, который ужасно относится к сценариям», — подчеркнул он.

Новая лента о Бриджит Джонс расскажет о ее жизни в возрасте 50 с небольшим лет. В основу ляжет книга «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» Хелен Филдинг, вышедшая в 2013 году.

По словам Гранта, Филдинг основывала эту часть серии романов на собственном непростом опыте материнства и потери. «У нее грустная история. Она вышла замуж за американского сценариста, родила ему детей, а потом он умер», — пояснил актер.

В новом фильме появятся новые персонажи, их роли исполнят Чиветиль Эджофор («12 лет рабства» и Лео Вудолл («Один день»). По неподтвержденной информации, последний может сыграть новый любовный интерес Бриджит Джонс.