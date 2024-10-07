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На Октоберфесте выпили 7 миллионов литров пива

Сегодня в 18:49
Фото: Elevate/Unsplash

В Мюнхене гости Октоберфеста выпили 7,2 млн литров пива. Об этом сообщается на сайте немецкого фестиваля.

Спрос на безалкогольные напитки остался на том же высоком уровне, что и в прошлом году. В дни мероприятия гости в основном отдавали предпочтение воде, яблочному шритцеру и шпеци. Доля безалкогольного пива осталась на уровне 4–5%.

Еды в этом году было продано на 9% больше, чем год назад, а пива — на 5,7% меньше. Также и гостей в этом году оказалось меньше, чем в прошлом, — 6,7 млн человек, по сравнению с 7,2 млн.

Еще в этот раз гости украли меньше кружек в качестве сувениров, чем в прошлом году — 98 тыс. по сравнению со 115,6 тыс. в 2023 году. «Несмотря на большое количество посетителей, число преступлений и медицинских случаев снизилось. Наша концепция безопасности сработала при поддержке полиции, пожарной бригады и наших партнеров», — отметил чиновник администрации Клеменс Баумгертнер.

Основной поток посетителей Октоберфеста состоял из жителей Мюнхена. Больше всего туристов приехали из США, Италии, Великобритании, Австрии, Польши, Франции, Швейцарии, Испании и Нидерландов.

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