Рамзан Кадыров призвал «оставить средневековые подходы» к решению проблемы мигрантов

Рамзан Кадыров раскритиковал нынешние подходы к решению проблемы мигрантов в России.

«Внимательно слежу за стремительно развивающейся в нашей стране ситуацией, связанной с ужесточением миграционной политики. Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто‑то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Он заявил, что миграционную политику нельзя менять «таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется». «Задерживают без каких‑либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — посетовал политик.

По его словам, массовые выдворения мигрантов из страны не решат проблему, а только усугубят ситуацию и будут разжигать межнациональную рознь.

Кадыров отметил, что проблема возникла не по вине приезжих, а из‑за «безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы».

Он предложил «наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере», вместо того чтобы «подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран».

«Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше», — подытожил глава региона.