В Китае начали забирать загранпаспорта у школьных учителей

Власти Китая распорядились отозвать паспорта у учителей государственных школ и других работников бюджетной сферы, передает Financial Times.
По данным издания, в стране усиливается контроль за поездками граждан за рубеж. Новые правила позволят местным чиновникам контролировать и отслеживать, кто, как часто и куда может выезжать за границу.
«Всем учителям и работникам бюджетной сферы приказали сдать их паспорта. Если кто‑то из нас захочет поехать за границу, мы должны будем подать заявление в городское бюро образования, и я не думаю, что его одобрят», — рассказала FT учительница начальной школы в одном городов западной провинции Сычуань на правах анонимности.
Учителя из соседней провинции Аньхой и центральной провинции Хубэй и Ичан также сообщили изданию, что им приказали сдать загранпаспорта.
В марте Управление образования города Вэньчжоу выпустило инструкцию по поездкам за границу для учителей и воспитателей детских садов. В соответсвии с документом, они должны сдать загранпаспорта, встать на учет в бюро пограничного контроля и предупреждать о предстоящей поездке на работе. Покидать страну на более чем 20 дней запрещено, в случае нарушения человеку могут запретить выезжать из Китая на срок от двух до пяти лет.