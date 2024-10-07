В Китае начали забирать загранпаспорта у школьных учителей

Власти Китая распорядились отозвать паспорта у учителей государственных школ и других работников бюджетной сферы, передает Financial Times.

По данным издания, в стране усиливается контроль за поездками граждан за рубеж. Новые правила позволят местным чиновникам контролировать и отслеживать, кто, как часто и куда может выезжать за границу.

«Всем учителям и работникам бюджетной сферы приказали сдать их паспорта. Если кто‑то из нас захочет поехать за границу, мы должны будем подать заявление в городское бюро образования, и я не думаю, что его одобрят», — рассказала FT учительница начальной школы в одном городов западной провинции Сычуань на правах анонимности.

Учителя из соседней провинции Аньхой и центральной провинции Хубэй и Ичан также сообщили изданию, что им приказали сдать загранпаспорта.