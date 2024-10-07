ООН: бандиты из Юго-Восточной Азии торгуют данными кредиток и паролями в телеграме

Преступные группировки Юго-Восточной Азии активно пользуются Telegram для торговли данными кредитных карт, паролями и историями браузеров. Они попадают в сети каналов из‑за слабой модерации, передает Reuters данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По данным отчета, в мессенджере продаются инструменты для киберпреступности, в том числе технологии Deepfake, и вредоносное ПО для кражи данных, а нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги по отмыванию денег. «Ежедневно мы переправляем 3 млн долларов, украденных из‑за рубежа», — говорится в одном из объявлений на китайском языке.

Reuters пишет, что Юго-Восточная Азия превратилась в крупный центр многомиллиардной индустрии мошенников, многие из которых — это китайские синдикаты с работниками из числа жертв торговли людьми. По данным УНП ООН, эта индустрия ежегодно приносит ее участникам от 27,4 до 36,5 млрд долларов.

Ранее полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Telegram из‑за распространения порнографических дипфейков. Мессенджер обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве.