На гонке NASCAR произошла самая крупная авария с 28 машинами

В NASCAR 28 машин оказались вовлечены в самую крупную аварию в современной истории гонки. Об этом сообщает CBC.
Инцидент случился, когда Брэд Кеселовски из RFK Racing врезался в машину Остина Синдрика из Team Penske, что привело к цепной реакции.
В аварии пострадали восемь из двенадцати гонщиков, которые в настоящее время участвуют в плей-офф гоночной серии, согласно NASCAR. Только четыре гонщика избежали столкновения: Кайл Ларсон, Кристофер Белл, Уильям Байрон и Денни Хэмлин.
После длительной уборки гонка возобновилась, и Рики Стенхаус-младший выиграл с отрывом в одно очко. Предыдущий рекордный показатель по количеству автомобилей, участвовавших в аварии на NASCAR, составлял 27.