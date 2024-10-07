H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха

Сегодня / 12:43
Нобелевскую премию по медицине получили Виктор Амброс и Гэри Рувкун за открытие микроРНК
Сегодня / 17:04
В Китае начали забирать загранпаспорта у школьных учителей
Сегодня / 16:23
ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе
Сегодня / 15:53
Жительнице Британии вернули отклик на вакансию спустя 48 лет
Сегодня / 15:49
ООН: бандиты из Юго-Восточной Азии торгуют данными кредиток и паролями в телеграме
Сегодня / 15:06
В Китае откроют клинику для детей, которым плохо дается математика
Сегодня / 14:03
Рейчел МакАдамс сыграет главную роль в новом фильме ужасов Сэма Рейми
Сегодня / 13:58
Опрос: 7% россиян считают употребление алкоголя частью национальной культуры
Сегодня / 12:42
Wylsacom сделал распаковку макбука, который Apple даже не анонсировала. Все удивлены
Сегодня / 11:59
Онлайн-вещание ВГТРК подверглось «беспрецедентной» атаке хакеров
Сегодня / 11:36
Завершились съемки фильма по игре Until Dawn
Сегодня / 11:03
«Мой сын не монстр»: мать Пи Дидди выступила в его защиту
Сегодня / 10:01
«У меня не было пульса»: Аль Пачино чуть не умер от ковида в 2020 году
Сегодня / 09:57
В Италии умер 28-летний Сэмми Бассо. Он был самым долгоживущим человеком с прогерией
Сегодня / 08:59
На аукцион выставят картину Эмили Карр за 200 тыс. долларов. Но сперва ее продавали за 50 долларов
Вчера / 20:34
Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью увлеклись постельной сценой и прослушали команду «Снято»
Вчера / 19:30
Дженнифер Энистон хранит дома прах своего психотерапевта
Вчера / 18:28
«Джокер: Безумие на двоих» стартовал в США с провальных 40 млн долларов сборов
Вчера / 17:53
После ареста Павла Дурова его подруга потеряла ребенка
Вчера / 17:36
Lucasfilm может снять второй сезон «Оби-Вана»
Вчера / 16:06
СМИ: скончался Андрей Неретин, известный по роли депутата Наливкина
Вчера / 15:43
Персонажи третьего сезона «Эйфории» окончат школу, рассказала Зендая
Вчера / 15:24
Telegram распродал первую партию подарков и разрешил жаловаться на посты, которые «надо удалить»
Вчера / 14:59
Фрэнсиса Форда Копполу впечатлил «Джокер-2»: «Тодд Филлипс никогда не идет на поводу у зрителей»
Вчера / 14:45
Британская полиция оштрафовала водителей машин, которые снимались в фильме с Дэниелом Дей-Льюисом
Вчера / 13:59
100 торговцев на двух рынках в Петербурге подписали военные контракты после рейда
Вчера / 12:55
Российские разработчики создали стратегию про СВО
Вчера / 10:58
Тейлор Свифт обошла Рианну в рейтинге самых богатых музыкантш
Вчера / 09:57
«Сложное решение»: российский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на спецоперацию
Вчера / 08:58
Киану Ривз вылетел с дороги во время дебюта на профессиональных автогонках
5 октября / 20:53
X выплатила штраф, чтобы ее разблокировали в Бразилии. Суд заявил, что деньги перевели не тому банку
5 октября / 19:57
Во Франции закрылся последний производитель аккордеонов
5 октября / 18:43
Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации
5 октября / 17:56
Президент Аргентины почти полностью повторил речь вымышленного президента США из «Западного крыла»
5 октября / 16:46
Мужчинам предложили потягаться в армрестлинге. Они не знали, что против них играют профессионалки

H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха

Сегодня в 14:59
Фото: Brice Cooper/Unsplash

Бренд H&M откажется от закупок натуральных перьев и пуха к концу 2025 года, сообщает WWD. Вместо этого фэшн-компания начнет использовать материалы из переработанных отходов.

На данный момент, если верить бренду, в товарах H&M доля пуха и перьев из переработанных отходов составляет 90%. Решение об этом было принято после многочисленных акций протеста от зоозащитников PETA, в одной из которых принял участие Хоакин Феникс.

В 2023 года организация по защите прав животных PETA назвала Apple компанией года из‑за отказа от использования натуральной кожи.

В апреле этого года выяснилось, что H&M и Zara связаны с масштабной незаконной вырубкой лесов, захватом земель, насилием и коррупцией, хоть и не напрямую. С 2014 по 2023 год два самых крупных бразильских поставщика направили 816 тыс. тонн «грязного хлопка» азиатским фирмам, производившим товары для брендов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами