H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха

Бренд H&M откажется от закупок натуральных перьев и пуха к концу 2025 года, сообщает WWD. Вместо этого фэшн-компания начнет использовать материалы из переработанных отходов.
На данный момент, если верить бренду, в товарах H&M доля пуха и перьев из переработанных отходов составляет 90%. Решение об этом было принято после многочисленных акций протеста от зоозащитников PETA, в одной из которых принял участие Хоакин Феникс.
В 2023 года организация по защите прав животных PETA назвала Apple компанией года из‑за отказа от использования натуральной кожи.
В апреле этого года выяснилось, что H&M и Zara связаны с масштабной незаконной вырубкой лесов, захватом земель, насилием и коррупцией, хоть и не напрямую. С 2014 по 2023 год два самых крупных бразильских поставщика направили 816 тыс. тонн «грязного хлопка» азиатским фирмам, производившим товары для брендов.