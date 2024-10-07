H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха

Бренд H&M откажется от закупок натуральных перьев и пуха к концу 2025 года, сообщает WWD. Вместо этого фэшн-компания начнет использовать материалы из переработанных отходов.

На данный момент, если верить бренду, в товарах H&M доля пуха и перьев из переработанных отходов составляет 90%. Решение об этом было принято после многочисленных акций протеста от зоозащитников PETA, в одной из которых принял участие Хоакин Феникс.

В 2023 года организация по защите прав животных PETA назвала Apple компанией года из‑за отказа от использования натуральной кожи.