ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе

ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни сыграли вместе за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает Associated Press.

Они стали первыми отцом и сыном, сыгравшими вместе в матче НБА. Это произошло во время предсезонной игры «Лейкерс» против «Финикса». ЛеБрон и Бронни сыграли чуть более четырех минут бок о бок.

За это время Бронни совершил две ошибки, а ЛеБрон — еще одну. Вскоре после того, как ЛеБрон забил трехочковый, он передал мяч Бронни и поставил заслон для трехочковой попытки своего сына, но Бронни промахнулся.

«Я очень надеялся, что трехочковый залетит. Это был бы крутой момент. Но я уверен, что у них будет еще много моментов вместе», — сказал тренер Джей Джей Редик.

«Это очень круто для нас обоих, и особенно для нашей семьи. Это определенно момент, который я никогда не забуду», — сказал ЛеБрон после матча. По словам баскетболиста, он знает, что в предстоящем сезоне «Лейкерс» им еще представится возможность сыграть вместе, и первый выход на площадку в одной форме показался им ненастоящим.