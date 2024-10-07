Опрос: 7% россиян считают употребление алкоголя частью национальной культуры

В 2024 году национальной традицией употребление спиртного назвали 7% опрошенных, следует из опроса ВЦИОМ. В 2004 году такого мнения придерживались 20% респондентов.

В последнем опросе мотивом употребления алкоголя 38% россиян назвали стресс и напряжение. 20 лет назад столько же человек говорили то же самое. Более четверти опрошенных причиной привычки назвали отсутствие силы воли, каждый пятый упомянул потребность «залить» горе и беду.

В то же время опрошенные начали меньше считать, что люди пьют из‑за безделья, влияния ближайшего окружения и неуверенности в будущем, если сравнивать с 2004 годом. 11% респондентов объяснили пагубную привычку доступностью спиртного, 20 лет назад так считали 14%.

Старшее поколение (32%) в возрасте старше 77 лет считает основной причиной злоупотребления алкоголем отсутствие силы воли и слабохарактерность.