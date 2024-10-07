Жительнице Британии вернули отклик на вакансию спустя 48 лет

Жительница Великобритании получила письмо с откликом на вакансию, на которую она пыталась устроиться 48 лет назад, передает Би-би-си.

70-летняя Тизи Ходсон из Гедни-Хилл в Линкольншире обнаружила, что ее письмо с просьбой о приеме на работу в качестве мотоциклиста-каскадера, отправленное в январе 1976 года, все эти годы пролежало в ящике почтового отделения.

«Я всегда удивлялась, почему мне так и не ответили оттуда. Теперь я знаю почему», — прокомментировала Ходсон. Она назвала запоздалый ответ «невероятным». «Просроченная доставка почтовым отделением в Стейне. Найдено за ящиком. Опоздало всего на 50 лет», — гласила надпись в верхней части ее письма.

Женщина отметила, что не знает, кто вернул письмо и как оно вообще попало к ней. «Я переезжала 50 с лишним раз и даже несколько раз переезжала в другие страны», — отметила Ходсон, добавив, что для нее было очень важно получить ответ спустя все это время.

«Я хорошо помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и писала это письмо. Каждый день я проверяла почту, но там ничего не было, и я была так разочарована, потому что я очень, очень хотела стать каскадером», — призналась она.