В Китае откроют клинику для детей, которым плохо дается математика

В Шанхае откроют клинику для помощи детям, испытывающим трудности в изучении математики, передает South China Morning Post.
Учреждение появится 8 октября на базе Шанхайского детского медицинского центра, финансируемого государством. Руководить клиникой будет команда психиатрической службы больницы в сотрудничестве с Институтом психологии и поведенческих наук Шанхайского университета Цзяотун.
Пространственные когнитивные способности играют решающую роль в способности ученика решать математические задачи, особенно в геометрии, следует из заявления руководства клиники.
Нейровизуализационные исследования показали, что теменная доля мозга студентов, которым геометрия дается с трудом, проявляет пониженную активность. В клинике также отметили, что недостатки пространственного восприятия и воображения могут негативно сказаться на успеваемости школьников по таким предметам, как алгебра, физика и химия.