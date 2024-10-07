Wylsacom сделал распаковку макбука, который Apple даже не анонсировала. Все удивлены

Техноблогер Wylsacom опубликовал распаковку якобы нового MacBook Pro с процессором M4, который Apple даже не анонсировала. Этому удивились многие другие блогеры, в том числе зарубежные.

В своем видео Валентин Петухов (настоящее имя блогера) протестировал производительность нового макбука в бенчмарке GeekBench. В то же время Bloomberg пишет, что в продажу устройство должно поступить 1 ноября, а перед этим Apple обычно проводит презентацию.

Известный инсайдер Марк Гурман допустил, что у Петухова на обзоре появился настоящий MacBook Pro на M4, но подтвердить этого не смог. AppleInsider полагает, что корпорация постепенно начала заполнять склады новыми компьютерами, чтобы открыть предзаказ и начать поставку сразу после презентации, и на каком‑то из этих этапов «получилось перехватить».

При этом издание обнаружило одну странность: новая версия компьютера использует те же стандартные обои, что и на MacBook Pro M3, хотя Apple старается менять заставку на коробках у новых релизов. К тому же, ранние слухи про ноутбук на M4 подтвердились, если верить Wylsacom, пишет AppleInsider.

iPhones.ru отмечает, что Петухов утверждает, будто в настройках системы указано про чип M4, но сам раздел с характеристиками не показывает. А данные проверки из бенчмарка Geekbench можно подделать.