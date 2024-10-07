Нобелевскую премию по медицине получили Виктор Амброс и Гэри Рувкун за открытие микроРНК

Нобелевскую премию по медицине получили американцы Виктор Амброс и Гэри Рувкун. Об этом сообщается на сайте премии.

Ученых наградили за открытие фундаментального принципа, определяющего, как регулируется активность генов. На сайте премии говорится, что информацию, хранящуюся в наших хромосомах, можно сравнить с инструкцией по эксплуатации для всех клеток нашего организма, и каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, гены и инструкции.

Однако разные типы клеток, например мышечные и нервные, имеют совершенно разные характеристики. «Как возникают эти различия? Ответ кроется в регуляции генов, которая позволяет каждой клетке выбирать только соответствующие инструкции. Благодаря этому в каждом типе клеток активен только правильный набор генов», — говорится на сайте Нобелевки.

Виктор Амброс и Гэри Рувкун заинтересовались, как развиваются различные типы клеток, и открыли микроРНК — новый класс крошечных молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов.

«Их революционное открытие показало совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался крайне важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК. Их удивительное открытие дало совершенно новое измерение регуляции генов. Оказалось, что микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов», — подчеркивается в заявлении Нобелевского комитета.

В 2023 году лауреатом в номинации «Физиология или медицина» стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США «за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».