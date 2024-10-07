Рейчел МакАдамс сыграет главную роль в новом фильме ужасов Сэма Рейми

Рейчел МакАдамс исполнит главную роль в новом фильме Сэма Рейми «Пришлите помощь» («Send Help»). Об этом сообщает World of Reel.
Режиссер будет работать над новой лентой до «Доктора Стрэнджа-3». Старт съемок запланирован на январь 2025 года.
Фильм «Пришлите помощь» называют возвращением Рейми в жанр ужасов. Лента представляет собой комедийно-приключенческий ужастик о Линде и ее раздражающем боссе Брэдли.
Во время делового перелета их самолет терпит крушение на острове, и только им двоим удается выбраться живыми. Линда обладает серьезными навыками выживания, а значит, она единственная надежда Брэдли остаться в живых.
Первый вариант сценария был написан Марком Свифтом и Дэмианом Шенноном, которые написали ребут фильма «Пятница, 13-е». Над второй и окончательной версией работал дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса из «Тихого места».