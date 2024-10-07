Онлайн-вещание ВГТРК подверглось «беспрецедентной» атаке хакеров

В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись «беспрецедентной хакерской атаке», сообщается в телеграм-канале вещателя. Эфир телеканалов на сайте не ведется.
В ВГТРК заявили, что «все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет». На данный момент ведутся работы «над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», добавили там.
Источник «Газеты.ру», утверждает, что проблема «очень серьезная», а «восстановление займет много времени». Сайт компании ВГТРК открывается, однако прогружается не целиком, узнала РБК. Вещание на сайте телеканала «Россия 1» не ведется (ошибка 503), но эфир через платформу «Смотрим» продолжается.
«Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра», — рассказал собеседник «Газеты.ру».
В медиахолдинг ВГТРК входят каналы «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Россия РТР», «Карусель», радио «Маяк», «Вести FM», «Радио России», «Радио Культура», «Юность», а также портал «Вести.ru» и платформа «Смотрим».