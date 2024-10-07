Завершились съемки фильма по игре Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф.Сэндберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам») объявил о завершении съемок фильма по видеоигре Until Dawn («Дожить до рассвета»).

Постановщик опубликовал снимок окна, залитого кровью, в котором за красными брызгами отражаются три улыбающихся лица, два из которых — Сэндберг и продюсерка и жена Лотта Лостен. «Мы дотянули до рассвета! Вот и все…» — написал он.