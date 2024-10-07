Завершились съемки фильма по игре Until Dawn

Режиссер Дэвид Ф.Сэндберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам») объявил о завершении съемок фильма по видеоигре Until Dawn («Дожить до рассвета»).
Постановщик опубликовал снимок окна, залитого кровью, в котором за красными брызгами отражаются три улыбающихся лица, два из которых — Сэндберг и продюсерка и жена Лотта Лостен. «Мы дотянули до рассвета! Вот и все…» — написал он.
Until Dawn — это интерактивная видеоигра в жанре хоррора, которая насчитывает больше 200 различных вариаций финала. По сюжету восемь друзей едут в загородный домик, где ровно год назад умерли две их подруги.
Сначала все идет своим чередом. Однако позже с друзьями начинают происходить странные и ужасные события: на них открывает охоту маньяк. Позже оказывается, что друзей также преследует и неизвестное загадочное существо. Главной их целью становится дожить до рассвета.
В создании анимации персонажей и озвучивании игры Until Dawn принимали участие Рами Малек, Хейден Панеттьери, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Брайдон Блум и Петер Стормаре.
В экранизации же снимутся Майя Митчелл («Ловкий плут») и Белмонт Камели («Прогулки вдвоем»), Элла Рубин («Мысль о тебе»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Ю Чжи Ен («Экспаты»), Одесса Адлон («Восставший из ада») и Петер Стормаре.