«Мой сын не монстр»: мать Пи Дидди выступила в его защиту

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Вчера / 08:58
Киану Ривз вылетел с дороги во время дебюта на профессиональных автогонках
Сегодня / 10:01
«У меня не было пульса»: Аль Пачино чуть не умер от ковида в 2020 году
Сегодня / 09:57
В Италии умер 28-летний Сэмми Бассо. Он был самым долгоживущим человеком с прогерией
Сегодня / 08:59
На аукцион выставят картину Эмили Карр за 200 тыс. долларов. Но сперва ее продавали за 50 долларов
Вчера / 20:34
Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью увлеклись постельной сценой и прослушали команду «Снято»
Вчера / 19:30
Дженнифер Энистон хранит дома прах своего психотерапевта
Вчера / 18:28
«Джокер: Безумие на двоих» стартовал в США с провальных 40 млн долларов сборов
Вчера / 17:53
После ареста Павла Дурова его подруга потеряла ребенка
Вчера / 17:36
Lucasfilm может снять второй сезон «Оби-Вана»
Вчера / 16:06
СМИ: скончался Андрей Неретин, известный по роли депутата Наливкина
Вчера / 15:43
Персонажи третьего сезона «Эйфории» окончат школу, рассказала Зендая
Вчера / 15:24
Telegram распродал первую партию подарков и разрешил жаловаться на посты, которые «надо удалить»
Вчера / 14:59
Фрэнсиса Форда Копполу впечатлил «Джокер-2»: «Тодд Филлипс никогда не идет на поводу у зрителей»
Вчера / 14:45
Британская полиция оштрафовала водителей машин, которые снимались в фильме с Дэниелом Дей-Льюисом
Вчера / 13:59
100 торговцев на двух рынках в Петербурге подписали военные контракты после рейда
Вчера / 12:55
Российские разработчики создали стратегию про СВО
Вчера / 10:58
Тейлор Свифт обошла Рианну в рейтинге самых богатых музыкантш
Вчера / 09:57
«Сложное решение»: российский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на спецоперацию
5 октября / 20:53
X выплатила штраф, чтобы ее разблокировали в Бразилии. Суд заявил, что деньги перевели не тому банку
5 октября / 19:57
Во Франции закрылся последний производитель аккордеонов
5 октября / 18:43
Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации
5 октября / 17:56
Президент Аргентины почти полностью повторил речь вымышленного президента США из «Западного крыла»
5 октября / 16:46
Мужчинам предложили потягаться в армрестлинге. Они не знали, что против них играют профессионалки
5 октября / 16:35
Ремейк «Бегущего человека» от Эдгара Райта и с Гленом Пауэллом выйдет в ноябре 2025 года
5 октября / 15:38
Скончалась бывшая главная редакторка «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
5 октября / 14:59
Сотни зрителей не попали на концерт Big Baby Tape из‑за лишних билетов
5 октября / 14:56
Telegram ищет разработчиков нового видеоплеера
5 октября / 13:55
Лана Дель Рей призналась, что устала от внимания к ее новоиспеченному мужу
5 октября / 12:41
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды квадроберства»
5 октября / 12:37
Екатеринбуржец 8 лет грабил банки и не попадался благодаря бороде
5 октября / 12:05
«Большую российскую энциклопедию» закроют и соединят с «Рувики»
5 октября / 11:24
Энн Хэтэуэй вернется в «Дневниках принцессы-3»
5 октября / 10:53
«ВК» удалил новый выпуск шоу «Что было дальше?»
5 октября / 09:48
Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России
5 октября / 08:53
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Сегодня в 11:03
Фото: Lionsgate Films
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