В Италии умер 28-летний Сэмми Бассо. Он был самым долгоживущим человеком с прогерией

В возрасте 28 лет умер уроженец Италии Сэмми Бассо, у которого диагностирован синдром Хатчинсона — Гилфорда, сообщает Ansa. При этой редкой генетической болезни люди преждевременно стареют.

Бассо родился в 1995 году в регионе Венето, а уже через два года у него диагностировали патологию. Окончив среднюю школу, в 2018 году молодой человек окончил факультет естественных наук Падуанского университета, защитив диссертацию о возможностях лечения болезни, которая также известная как прогерия, с помощью генной инженерии.

В 2005 году его семья вместе с группой друзей основала первую в Европе Итальянскую ассоциацию прогерии. По данным ассоциации, в среднем люди с синдромом быстрого старения проживают всего 13,5 года, а во всем мире болезнь поражает одного из восьми миллионов человек.

Бассо успел сняться в документальном фильме «Путешествие Сэмми» о его поездке из Чикаго в Лос-Анджелес с родителями и лучшим другом, после которого получил еще большую известность. Последнее публичное выступление Бассо состоялось за два дня до смерти на церемонии вручения премии.

Соболезнования семье выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая отметила «необычайное мужество» Бассо, а также министр по делам инвалидов Алессандра Локателли и другие члены правительства.