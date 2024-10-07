На аукцион выставят картину Эмили Карр за 200 тыс. долларов. Но сперва ее продавали за 50 долларов

Одну и ту же картину в Нью-Йорке перепродадут по цене, которая в 4000 раз превышает изначальную. Речь идет о полотне канадской художницы Эмили Карр, передает CBC.
Картина «Masset, Q.C.I.», написанная в 1912 году, сначала продавалась на небольшой распродаже в сарае Нью-Йорка за 50 долларов. 61-летний арт-дилер Аллен Трейбиц не был знаком с работами Карр, но эта картина показалась ему «особенной», поэтому он и купил ее.
«В этой картине есть что‑то особенное. За свою жизнь я находил много интересных предметов, но эта находка — самая значимая из всего, что я находил», — поделился Трейбиц.
На картине изображен тотемный столб с резным медведем, а также указаны название и автор. В сарае же полотно оказалось после того, как, вероятно, в 1930-х Карр подарила его подруге и ее мужу.
Картину, купленную за 50 баксов, выставят на аукционе в Торонто по цене 100–200 тыс. долларов. Деньги с продажи получит Трейбиц.