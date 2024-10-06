Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью увлеклись постельной сценой и прослушали команду «Снято»

Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью так увлеклись постельной сценой, что прослушали команду «Снято» и смутили оператора. Об этом актер рассказал в беседе с Джошом Хоровитцем, его слова передают Lad Bible.

Забавный инцидент произошел во время съемок романтической драмы «Время жить». В его сценарии есть «очень интимная, страстная сцена», и для работы над ней Гарфилд и Пью составили в комнате одних с оператором.

«Его звали Стюарт, очень вежливый, очень милый и нежный. Режиссер находится в другой комнате по соседству», — отметил артист.

«И вот сцена становится страстной, мы погружаемся в нее и заходим немного дальше, чем должны были… Нам было очень комфортно, и мы просто стали двигаться от одного к другому, все развивалось и мы не могли остановиться», — вспомнил Гарфилд.

Когда актер отвел взгляд от партнерши, он заметил, что Стюарт повернул камеру в сторону, а сам отвернулся к стене, ожидая пока актеры закончат.

«Время жить» выходит в российский прокат 31 октября.