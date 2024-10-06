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Дженнифер Лоуренс хранит дома прах своего психотерапевта

Сегодня в 19:30

В доме Дженнифер Энистон есть пакетик с прахом ее психотерапевта. В этом актриса призналась на вечернем шоу Джимми Киммела.

Ведущий предложил звезде «Утреннего шоу» подтвердить или опровергнуть несколько громких слухов. В их число попала и история о прахе умершего психотерапевта, которая шокировала актрису.

«Это отчасти правда. Ой, это звучит будто, мне нужен терапевт прямо сейчас. Я не расскажу в подробностях, но это отчасти правда», — сказала Энистон.

Кроме того, артистка подтвердила, что брала с собой в поездки большие банки с оливками и делала инъекции спермой лосося в лицо. «Не то чтобы я размазывала ее по лицу, просто мне ее посоветовала специалистка. Они впрыскивают ее микроиглами. Разве я теперь не похожа на лосося? Разве у меня не прекрасная лососевая чешуя на лице?», — пошутила она.

Также Энистон признала, что картина, которую она нарисовала в 11 лет, однажды была презентована в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Рисунок попал туда вместе с другими работами учеников школы Уолдорф, где занималась актриса.

Еще она поделилась, что поклонник застал ее голой в сауне и попросил о селфи, но получил решительный отказ.

В число ложных слухов попали материалы о ее романе с Бараком Обамой и его женой Мишель, покупке за 4 тыс. долларов фильтра для воды с антивозрастным эффектом для собак, а также черный пояс по джиу-джитсу.

Сейчас актриса занята на съемках четвертого сезона «Утреннего шоу». Известно, что к продолжению присоединился Джереми Айронс в роли отца ее героини.

Кроме того, Энистон спродюсирует ремейк комедии 1980 года «С девяти до пяти». Сценарий фильма напишет автор «Джуно» и «Тела Дженнифер» Диабло Коуди.

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