«Джокер: Безумие на двоих» стартовал в США с провальных 40 млн долларов сборов

«Джокер: Безумие на двоих» стартовал в США ниже самых скептичных прогнозов. За выходные картина принесла в кинотеатры лишь 39 млн долларов. Об этом пишет Deadline.

Для сравнения: это ниже аналогичных показателей других провалов фильмов о персонажах DC: «Черный Адам» выручил 57 млн в первые три дня, а «Флэш» — 55 млн долларов. Такие же сборы были лишь у «Морбиуса». Оригинальный «Джокер» смог привлечь в кино больше 96 млн.

Показатель в 39 млн долларов оказался сильно ниже прогнозов. Изначально от сиквела успешной драмы о суперзлодее ждали хотя бы 70 млн долларов, через три недели эта цифра упала до 55–60 млн, а затем и ниже 50 млн.

Показать лучшие сборы картине помешает негативная реакция зрителей. Опрошенные CinemaScore посетители кинотеатров поставили ей «двойку» — такого прежде не случалось с супергеройскими лентами. Отзывы в сети тоже ужасны: 33% «свежести» на Rotten Tomatoes и 45 баллов на Metacritic от критиков, а также 31% и 4,3 балла из 10 от зрителей соответственно.