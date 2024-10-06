После ареста Павла Дурова его подруга потеряла ребенка

Подруга Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла его ребенка. Об этом девушка рассказала в телеграм-канале.

О беременности пара узнала лишь после задержания сооснователя Telegram. Модель отметила, что в тот момент столкнулась со слухами о своей причастности к аресту и возможностью 20-летнего лишения свободы для партнера, что привело к панической атаке.

По ее словам, когда полицейские отпустили ее, она почувствовала необходимость сдать тест на беременность, и он оказался положительным. Затем девушка обратилась к врачу, и тот посоветовал ей не ходить на допрос к следователям из‑за опасности стресса для плода на ранних стадиях. В итоге с силовиками она общалась лишь спустя месяц после приезда в Париж.

4 октября врач сказал Вавиловой, что сердце ребенка больше не бьется. На следующий день ей сделали операцию.

«Трудно описать боль. К этому моменту мы уже настолько свыклись с этой мыслью. Шла 10-я неделя. Нам столько пришлось пережить, но для малыша это было слишком много», — поделилась спутница Дурова.

Бизнесмен узнал о ее беременности, лишь покинув полицейский участок, этой новостью с ним поделился адвокат.

«На допросе я поинтересовался у адвоката, почему моя ❤️ Юлия не пришла. Не сразу, но он ответил, что она беременна. Я не терял самообладания во время задержания, но новость застала меня врасплох», — написал Дуров.

По его словам, об этом знали и полицейские, но не знали, как ему сказать, а обстоятельства не располагали к празднику.

На следующий день Дуров узнал от Юлии о слухах, будто она является агенткой Моссад, а ее посты выдали его местонахождение и планы полиции.

«Ее молчание в социальных сетях вызвало еще больше спекуляций. Кибербуллинг, направленный на нее, достигал новых вершин. Юлия выстояла. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», — отметил предприниматель.