Персонажи третьего сезона «Эйфории» окончат школу, рассказала Зендая

Центральные персонажи драмы «Эйфория» окончат школу в третьем сезоне. Исполнительница главной роли Зендая считает это решение создателей правильным, передает Entertainment Weekly.

«Будет увлекательно увидеть и понять этих персонажей за пределами школьного контекста — и то, как все события, которые мы видели, когда они были детьми, повлияли на их взрослую жизнь, и то, кем они станут в большом мире. Мне самой интересно, что произойдет», — рассказала Зендая.

По мнению актрисы, у школьников не может быть столько же драмы, как у выпускников за стенами школ, поэтому отказ от этой сценарной условности откроет просторы авторам. Она призналась, что многого еще не знает, в том числе того, как этот «временной скачок произойдет».

Третий сезон «Эйфории» начнут снимать в январе 2025 года. На экран вернутся Зендая, Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Сторм Райд, Алекса Деми и Эрик Дейн.