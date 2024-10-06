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Lucasfilm может снять второй сезон «Оби-Вана»

Сегодня в 17:36
Фото: Disney+

Lucasfilm может запустить продолжение «Оби-Вана». Об этом рассказал исполнитель главной роли Юэн МакГрегор во время встречи с посетителями лос-анджелесского «Комик-кона», о чем написал журналист Джейми Джирак.

По словам МакГрегора, он вместе со студией «рассматривает» идеи для второго сезона. Актер не уточнил, что может ждать в будущем знакового персонажа «Звездных войн». Джедай был героем трилогии приквелов, а также четвертого фильма, в котором погиб. Действие его сольного сериала и «Новой надежды» разделяют около 10 лет.

МакГрегор добавил, что хотел бы надеть броню из мультсериала «Войны клонов» и снять больше флешбэков с участием Хейдена Кристенсена, игравшего Анакина Скайуокера в трех первых эпизодах.

Интересно, что в мае 2023 года режиссерка «Оби-Вана» Дебора Чоу советовала фанатам не ждать продолжения, ведь сериал был задуман как законченная история.

В другой беседе с прессой она отметила рвение МакГрегора продолжить работу: «Всегда ждешь, что конец работы над подобным проектом станет каким‑то большим праздником, но на самом деле это происходит на каком‑то пустыре со вторым составом. Когда мы закончили съемку с Юэном, я не успела снять наушники, а он уже предлагал мне идеи для второго сезона. У нас есть еще 10 лет на большое число историй, и я думаю, их стоит обсудить».

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