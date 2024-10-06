СМИ: скончался Андрей Неретин, известный по роли «депутата Наливкина»

Неретин уже год не употреблял алкоголь, но на днях сорвался, добавляет Shot. Поводом стало уголовное дело в отношении создателей популярного ютуб-шоу. Режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова в пятницу обвинили в хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) за скетч, где Наливкин стреляет из гранатомета в рекламный щит с баннером «Единой России». По этим статьям им грозит до 15 лет лишения свободы.