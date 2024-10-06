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СМИ: скончался Андрей Неретин, известный по роли «депутата Наливкина»

Сегодня в 16:06
Фото: "МДК" / VK

Скончался актер Андрей Неретин. Он стал известен благодаря роли депутата Виталия Наливкина в серии комедийных скетчей. О смерти сообщили Newsbox24, Mash, Baza и Shot.

По их информации, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Смерть наступила во сне, уточняет Mash.

В июле Неретину сделали операцию на тазобедренном суставе. Первое время акктер ходил на костылях, потом пользовался тростью.

Неретин уже год не употреблял алкоголь, но на днях сорвался, добавляет Shot. Поводом стало уголовное дело в отношении создателей популярного ютуб-шоу. Режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова в пятницу обвинили в хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) за скетч, где Наливкин стреляет из гранатомета в рекламный щит с баннером «Единой России». По этим статьям им грозит до 15 лет лишения свободы.

Из‑за дела съемки были прерваны, а проект закрыт. Baza со ссылкой на депутата Вячеслава Гнездилова пишет, что после этого Неретин вернулся в барак на окраине Уссурийска, остался без денег, захворал и нуждался в помощи.

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