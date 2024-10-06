Британская полиция оштрафовала водителей машин, которые снимались в фильме с Дэниелом Дей-Льюисом

Съемки нового фильма с Дэниелом Дей-Льюисом в Великобритании прервались из‑за инспекторов дорожного движения, которые выписали штрафы за неправильную парковку автомобилям 1980-х годов из массовки. Городской совет Честера отклонил заявку на перекрытие дороги, поэтому работе киношников помешали, сообщает The Guardian.

Реквизиты на четырех колесах встали на двойной желтой линии, где парковаться нельзя. Советник округа Хэндбридж-Парк Мэтт Картер объяснил, что полное перекрытие дороги помешало бы местным жителям, которые оказались бы отрезаны от инфраструктуры, поэтому заявку и отклонили.