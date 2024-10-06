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Британская полиция оштрафовала водителей машин, которые снимались в фильме с Дэниелом Дей-Льюисом

Сегодня в 14:45
Фото: Jeff Buck

Съемки нового фильма с Дэниелом Дей-Льюисом в Великобритании прервались из‑за инспекторов дорожного движения, которые выписали штрафы за неправильную парковку автомобилям 1980-х годов из массовки. Городской совет Честера отклонил заявку на перекрытие дороги, поэтому работе киношников помешали, сообщает The Guardian.

Реквизиты на четырех колесах встали на двойной желтой линии, где парковаться нельзя. Советник округа Хэндбридж-Парк Мэтт Картер объяснил, что полное перекрытие дороги помешало бы местным жителям, которые оказались бы отрезаны от инфраструктуры, поэтому заявку и отклонили.

Картер сообщил, что отдельный запрос на парковку транспортных средств технической поддержки в зонах ограниченного доступа удовлетворили, но это не касается ретроавто.

В Честере проходят съемки дебютного фильма начинающего режиссера Ронана Дей-Льюиса, сына Дэниела Дей-Льюиса. Обладатель трех «Оскаров» за актерскую игру исполнит главную роль в ленте «Анемона», на экране также появятся Шон Бин («Игра престолов») и Саманта Мортон («Кит», «Нью-Йорк, Нью-Йорк»).

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