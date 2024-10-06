Telegram распродал первую партию подарков и разрешил жаловаться на посты, которые «надо удалить»

Пользователи Telegram раскупили первые 600 тыс. подарков за восемь часов после обновления приложения. На это обратило внимание издание «Код Дурова», позже сооснователь мессенджера Павел Дуров подтвердил эту информацию.

В субботу подарки стали доступны в новой версии приложения. Всего покупателям дали доступ к двум анимированным эмодзи: цветку сакуры и леденцу на палочке. Первый был доступен в количестве 100 000 штук по цене 25 Telegram Stars, второй — 500 000 штук за 15 «звезд».

Всего соцсеть выручила за них 10 млн единиц внутренней валюты. Стоимость одной «звезды» может варьироваться от 1,86 до 2,04 рубля, таким образом, продажи подарков принесли соцсети от 18,6 до 20 млн рублей.

В посте с информацией об обновлении Павел Дуров отметил, что уже в этом году команда разработчиков предоставит юзерам возможность конвертации подарков в NFT на базе блокчейна TON. Это позволит владельцам выставлять стикеры на аукцион, продавать и покупать токены вне мессенджера.

Кроме того, в приложении изменился список оснований, по которым можно отправить жалобу на пост в каналах. В него добавили пункты о «незаконных товарах», «персональных данных» и «не нарушает закон, но надо удалить».