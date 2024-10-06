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Фрэнсиса Форда Копполу впечатлил «Джокер-2»: «Тодд Филлипс никогда не идет на поводу у зрителей»

Сегодня в 14:59
Фото: Warner Bros.

Фрэнсис Форд Коппола неожиданно высоко оценил «Джокера: Безумие на двоих». Режиссер похвалил коллегу Тодда Филлипса в новом посте в инстаграме*.

«Фильмы Тодда Филлипса всегда меня удивляют, я испытываю от них большое удовольствие. С самого чудесного „Мальчишника“ он предугадывал настроение зрителей и никогда не шел у них на поводу. Поздравляю „Джокера: Безумие на двоих“!», — отозвался постановщик «Крестного отца».

«Также я польщен тем, что оператор фильма Лоуренс Шер вдохновлялcя мюзиклом „От всего сердца“», — добавил Коппола.

Классик режиссуры оказался одним из немногих поклонников сиквела «Джокера». В отличие от него критикам новый фильм не понравился. Сейчас у ленты с Хоакином Фениксом и Леди Гагой низкие оценки: 33% «свежести» на Rotten Tomatoes и 45 баллов на Metacritic, а также 31% и 4,3 балла из 10 от зрителей соответственно.

На этом фоне фильм Тодда Филлипса также может провалиться в прокате. Аналитики прогнозируют ему сборы всего в $50 млн в США и $140 млн по миру в первые выходные. Обе цифры значительно ниже, чем у первой части, привлекшей в кинотеатры $96 млн и $248 млн соответственно. При этом бюджет картины значительно вырос — с $70 млн до $250 млн.

По совпадению новый фильм Копполы «Мегалополис» тоже оказался громким провалом. Режиссер сам финансировал более чем 120 млн бюджет производства, но в первые выходные его проект заработал лишь 4 млн.

Ни критики, ни зрители также невысокого мнения о ленте Копполы: 46% и 35% на RT, 55 и 4,7 балла на Metacritic.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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