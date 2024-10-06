100 торговцев на двух рынках в Петербурге подписали военные контракты после рейда

Не менее 100 торговцев двух петербургских рынков подписали контракты с Минобороны РФ после рейда. Всего проверку Следственного комитета и военной полиции прошли более 600 граждан РФ и других стран, сообщается в телеграм-канале местного ведомства.

В ходе рейда по Апраксину двору и Сенной в военные комиссариаты доставили 150 человек, в отделы полиции отвезли 139 иностранцев. Некоторые из них «изъявили желание поступить на военную службу по контракту» после «разъяснительной работы».

Один из задержанных, который получил гражданство РФ, отказался вставать на воинский учет, поэтому «приняты меры для лишения его гражданства». Те, кто подписал контракт, начали проходить медицинское обследование, пишет СК.