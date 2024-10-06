Российские разработчики создали стратегию про СВО

В России разработали видеоигру по мотивам специальной военной операции на территории Украины. Об этом пишет «Известия».

Проект получил название «Отряд 22: ZOV», им занимается студия «Студия 22» при содействии Минобороны. Уточняется, что ведомство не спонсирует его создание, сотрудники и бывшие военные оказывают лишь консультационную поддержку и дают доступ к моделям оружия.

Игра выполнена в жанре стратегии в реальном времени с элементами тактики. В сюжет войдут несколько миссий, демонстрирующих бои в Донбассе 2014 года, Мариуполе 2022 года, контрнаступление 2023 года и бои за Авдеевку 2024 года.

«В начале работы мы вдохновлялись серьезной тактической стратегией Door Kickers 2. Она служит отличным примером интересного и реалистичного игрового симулятора для отработки тактики действий полицейских спецподразделений. Эту игру рекомендуют многие инструкторы при обучении, например, тактике штурма зданий», — объяснил продюсер игры Александр Толкач.

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