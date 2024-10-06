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Тейлор Свифт обошла Рианну в рейтинге самых богатых музыкантш

Сегодня в 10:58
Фото: @taylorswift

Forbes назвал Тейлор Свифт богатейшей музыкантшей в мире. Ее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов.

Свифт обогнала Рианну, у которой капитал насчитывает 1,4 млрд долларов. Однако певица «Diamonds» по-прежнему сохраняет титул самой богатой музыкантши всех времен, поскольку ее состояние когда‑то имело пиковую оценку в 1,77 млрд долларов.

Forbes подсчитал, что Свифт заработала 600 млн долларов благодаря гастролям и концертам, еще 600 млн — на стримингах и дополнительные 125 млн — на недвижимости. Но все же большая часть этого состояния происходит из серии перезаписанных альбомов, которые певица сделала в попытке вернуть себе контроль над своими песнями.

В апреле Forbes поставил Свифт в список миллиардеров на 2545-е место. Певица стала первой миллиардершей, которая вошла в рейтинг исключительно за счет своих песен и выступлений.

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