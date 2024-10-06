Тейлор Свифт обошла Рианну в рейтинге самых богатых музыкантш

Свифт обогнала Рианну, у которой капитал насчитывает 1,4 млрд долларов. Однако певица «Diamonds» по-прежнему сохраняет титул самой богатой музыкантши всех времен, поскольку ее состояние когда‑то имело пиковую оценку в 1,77 млрд долларов.

Forbes подсчитал, что Свифт заработала 600 млн долларов благодаря гастролям и концертам, еще 600 млн — на стримингах и дополнительные 125 млн — на недвижимости. Но все же большая часть этого состояния происходит из серии перезаписанных альбомов, которые певица сделала в попытке вернуть себе контроль над своими песнями.