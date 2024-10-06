«Сложное решение»: российский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на спецоперацию

Житель Подольска Роман Бурцев, более известный в сети как российский двойник Леонардо Ди Каприо, отправился на военную спецоперацию на территории Украины. Мужчина опубликовал в соцсетях фотографию в военной форме и с автоматом.
В разговоре с «Газетой.ру» Бурцев признался, что «это было сложное решение», над которым раздумывал несколько месяцев. Контракт с Минобороны РФ он подписал 19 сентября.
Роман Бурцев стал знаменитым после того, как в январе 2016 года по интернету разошлась его фотография. С его участием снимали рекламу и реалити-шоу — «Роман с Ди Каприо» на телеканале «Москва 24», которое посвящено жизни двойника голливудского актера.