Киану Ривз вылетел с дороги во время дебюта на профессиональных автогонках

5 октября Киану Ривз дебютировал на профессиональных автогонках. Актер принял участие в турнире Toyota Gazoo Racing GR Cup в Индианаполисе, выступив за команду Eagles Canyon, сообщает The Guardian.
На 45-й минуте гонки звезда «Матрицы» вылетела на траву, не сумев войти в поворот. Ривз не пострадал, поэтому вернулся на дорогу и продолжил соревнование. Газета пишет, что на первом круге актеру удалось избежать столкновения с другим автомобилем.
Во время гонки Ривзу удалось подняться на 21 место, но финишировал он 25-м. Всего в соревнование принимали участие 35 гонщиков.
6 октября Ривз примет участие в еще одном заезде. Актер управляет автомобилем, на котором изображена реклама его графического романа «The Book of Elsewhere».
Раньше актер уже принимал участие в благотворительных заездах и гонках профессионалов против знаменитостей. В одном из таких в 2009 году Ривз занял первое место.