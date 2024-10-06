Киану Ривз вылетел с дороги во время дебюта на профессиональных автогонках

5 октября Киану Ривз дебютировал на профессиональных автогонках. Актер принял участие в турнире Toyota Gazoo Racing GR Cup в Индианаполисе, выступив за команду Eagles Canyon, сообщает The Guardian.

На 45-й минуте гонки звезда «Матрицы» вылетела на траву, не сумев войти в поворот. Ривз не пострадал, поэтому вернулся на дорогу и продолжил соревнование. Газета пишет, что на первом круге актеру удалось избежать столкновения с другим автомобилем.