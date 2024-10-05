X выплатила штраф, чтобы ее разблокировали в Бразилии. Суд заявил, что деньги перевели не тому банку

Сегодня / 08:53
Причиной включения Данилы Поперечного* в список иноагентов стала партнерская программа YouTube
Сегодня / 19:57
Во Франции закрылся последний производитель аккордеонов
Сегодня / 18:43
Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации
Сегодня / 17:56
Президент Аргентины почти полностью повторил речь вымышленного президента США из «Западного крыла»
Сегодня / 16:46
Мужчинам предложили потягаться в армрестлинге. Они не знали, что против них играют профессионалки
Сегодня / 16:35
Ремейк «Бегущего человека» от Эдгара Райта и с Гленом Пауэллом выйдет в ноябре 2025 года
Сегодня / 15:38
Скончалась бывшая главная редакторка «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
Сегодня / 14:59
Сотни зрителей не попали на концерт Big Baby Tape из‑за лишних билетов
Сегодня / 14:56
Telegram ищет разработчиков нового видеоплеера
Сегодня / 13:55
Лана Дель Рей призналась, что устала от внимания к ее новоиспеченному мужу
Сегодня / 12:41
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды квадроберства»
Сегодня / 12:37
Екатеринбуржец 8 лет грабил банки и не попадался благодаря бороде
Сегодня / 12:05
«Большую российскую энциклопедию» закроют и соединят с «Рувики»
Сегодня / 11:24
Энн Хэтэуэй вернется в «Дневниках принцессы-3»
Сегодня / 10:53
«ВК» удалил новый выпуск шоу «Что было дальше?»
Сегодня / 09:48
Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России
Сегодня / 03:07
В Москве арестовали учительницу пения по делу о домогательствах к несовершеннолетней ученице
Сегодня / 01:31
Билли Лурд снимется в комедии «Этот друг»
Сегодня / 00:52
Сирша Ронан призналась, что проходила прослушивание на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»
Вчера / 23:59
Уровень ожирения в США впервые с 80-х пошел на убыль. Тенденцию связали с препаратами для похудения
Вчера / 23:47
В сети появился трейлер документального фильма о сериале «Остаться в живых»
Вчера / 22:45
Власти Таджикистана сообщили о «нарушении прав и свобод» своих граждан в РФ
Вчера / 22:43
Власти Польши решили построить оборонительные укрепления на границе с Россией
Вчера / 21:56
Родственники погибших в «Зимней вишне» подали иски к МЧС о компенсации морального вреда
Вчера / 21:46
Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге
Вчера / 20:50
Ураган «Хелен» стал самым разрушительным для США со времен «Катрины»
Вчера / 20:45
РКН рассказал, как будет вести учет блогеров с 10 тыс. подписчиков. И сколько таковых вообще
Вчера / 20:25
Третью часть «Дневников принцессы» все же снимут. Режиссером станет Адель Лим
Вчера / 19:56
Цены на такси в Москве сравнялись с авиабилетами до Петербурга
Вчера / 19:26
Ким Кардашьян выступила в защиту братьев Менендес, убивших родителей в 1989 году
Вчера / 19:14
Павел Дуров впервые опубликовал архивное фото с дочерью и публично ответил Ирине Болгар
Вчера / 18:57
Telegram: сбои в работе были связаны с «недавними событиями на Ближнем Востоке»
Вчера / 18:05
Власти Калининграда планируют ввести туристический налог в 2025 году
Вчера / 18:04
Джаред Лето выступил в Хельсинки с уличным музыкантом, которого встретил в день концерта
Вчера / 18:02
В Китае мальчик получил инвалидность после того, как учитель приказал ему присесть 1000 раз

X выплатила штраф, чтобы ее разблокировали в Бразилии. Суд заявил, что деньги перевели не тому банку

Сегодня в 20:53
Фото: Marten Bjork/Unsplash

Верховный суд Бразилии отложил разблокировку соцсети X в стране из‑за уплаты штрафа не тому банку. Размер выплаты составляет 5,54 млн долларов, сообщает Reuters.

Юристы X утверждают, что все сделали правильно. Штраф был единственным препятствием работе соцсети в Бразилии, которого требовал суд. 4 октября соцсеть подала новый запрос на возобновление своих услуг в Бразилии, но глава Верховного суда Александр де Мораес потребовал перевести деньги на подходящий банк.

Мораес также постановил, что после того, как будут урегулирован вопрос со штрафом, генеральный прокурор Бразилии выскажет свое мнение о разблокировке соцсети. Юристы X возразили, что не видят необходимости консультироваться с ним перед снятием ограничений.

Ранее в конце августа суд вынес решение о блокировке X из‑за отказа назначать своего представителя в стране. Некоторое время X оставалась доступной через провайдера спутникового интернета Starlink, но и эта компания Илона Маска позже поддержала запрет, когда ей заморозили счета. Еще один штраф был наложен на X за попытку обхода блокировки.

В Бразилии X до блокировки пользовались около 20 млн человек, это один из крупнейших рынков для соцсети. После бана в топы по установкам взлетели конкуренты платформы Threads и Bluesky.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами