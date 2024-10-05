X выплатила штраф, чтобы ее разблокировали в Бразилии. Суд заявил, что деньги перевели не тому банку

Верховный суд Бразилии отложил разблокировку соцсети X в стране из‑за уплаты штрафа не тому банку. Размер выплаты составляет 5,54 млн долларов, сообщает Reuters.

Юристы X утверждают, что все сделали правильно. Штраф был единственным препятствием работе соцсети в Бразилии, которого требовал суд. 4 октября соцсеть подала новый запрос на возобновление своих услуг в Бразилии, но глава Верховного суда Александр де Мораес потребовал перевести деньги на подходящий банк.

Мораес также постановил, что после того, как будут урегулирован вопрос со штрафом, генеральный прокурор Бразилии выскажет свое мнение о разблокировке соцсети. Юристы X возразили, что не видят необходимости консультироваться с ним перед снятием ограничений.

Ранее в конце августа суд вынес решение о блокировке X из‑за отказа назначать своего представителя в стране. Некоторое время X оставалась доступной через провайдера спутникового интернета Starlink, но и эта компания Илона Маска позже поддержала запрет, когда ей заморозили счета. Еще один штраф был наложен на X за попытку обхода блокировки.