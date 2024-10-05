Во Франции закрылся последний производитель аккордеонов

Последний производитель аккордеонов во Франции Maugein объявил о ликвидации после 105 лет работы. Владелец компании винит в крахе китайских конкурентов и пандемию COVID-19, передает The Guardian.

Maugein была основана в 1919 году Жаном Могеном и располагалась на бывшем заводе по производству боеприпасов времен Первой мировой войны. Ее открытие состоялось в городе Туле, на работу туда устроились 290 человек. В 1990-х компания стала единственным производителем инструмента с нуля и под заказ, ежемесячно она выпускала 70-80 аккордеонов ручной работы. К 2012 году количество рабочих сократилось до 21, но объем производства сохранился — 600 экземпляров в год.

В 2013 году Maugein столкнулась с сокращением заказов на фоне наплыва китайских производителей, чьи аккордеоны продавались по более низкой цене, поэтому стала также выпускать губные гармошки и электроаккордеоны. В следующем году компания оказалась на грани закрытия, но ее спасителем стал бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции, уроженец Туля Лоран Косельни, вложивший 600 тыс. евро.

Тогда же компанию возглавил и с тех пор ею руководит Ричард Брандао, который винит в упадке китайских производителей и перебои во время пандемии коронавируса. На данный момент на Maugein работают 10 человек, самый старший из которых пришел туда 39 лет назад. В скором времени их уволят, последний аккордеон Maugein прибудет к покупателю 7 октября.

«Нашей единственной надеждой было выйти на китайский рынок, где наблюдается самый высокий рост и интерес к аккордеонам, но нам это не удалось. И это несмотря на наше участие в Китайской международной выставке музыкальных инструментов, крупнейшей в мире», — поделился Брандао.