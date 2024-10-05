Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации

Авиакомпания Emirates запретила провозить в своих самолетах пейджеры и рации в ручной клади и багаже. Это касается рейсов до и из Дубая, передает Reuters.

Любые запретные устройства, которые обнаружат, изымет полиция, следует из заявления перевозчика. Новое ограничение Emirates напрямую не связала со взрывами пейджеров у участников ливанской военизированной организации «Хезболла».

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября, на следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи, в том числе рации. В результате серии взрывов пострадали свыше 4 тыс. человек, сотни участников потеряли зрение, десятки погибли. Израиль свою причастность отрицает, но, по данным СМИ, подготовка к атаке готовилась 15 лет.