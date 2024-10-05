Президент Аргентины почти полностью повторил речь вымышленного президента США из «Западного крыла»

Президент Аргентины Хавьер Милей во время выступления в ООН почти полностью повторил речь вымышленного президента США из сериала «Западное крыло». На это обратила внимание газета из Буэнос-Айреса Página 12.
Политический обозреватель Карлос Паньи указал на «чрезвычайное» сходство между отрывками из речей Милея и Джозайи Бартлета, американского президента в исполнении Мартина Шина. Он сопоставил слова настоящего и вымышленного глав государств.
Этими словами Милей закончил свое выступление: «Мы верим в свободу выражения мнений для всех. Мы верим в свободу вероисповедания для всех. И, поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро влияет на другие, мы считаем, что все народы должны жить свободными от тирании и угнетения, независимо от того, принимают ли они форму политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна оставаться просто словами — это должно быть подкреплено дипломатически, экономически и материально».
В 15 эпизоде четвертого сезона «Западного крыла», действие которого происходит в Вашингтоне, Бартлет говорит своим подчиненным почти то же самое. Аргентинская пресса объяснила такое совпадение одержимостью сериалом, в которой признавался советник Милея Сантьяго Капуто. Он посмотрел драму около семи или девяти раз.