Мужчинам предложили потягаться в армрестлинге. Они не знали, что против них играют профессионалки

Okko организовал акцию в честь релиза сериала «Последний богатырь. Наследие». Профессиональные спортсменки Римма Хананова и Вероника Коршунова сразились в армрестлинге с посетителями одного из подмосковных торговых центров.
Хананова и Коршунова предлагали прохожим, в том числе мужчинам, померяться силами и выиграть трехмесячную подписку на Okko. После поединка на руках они признавались, что занимаются этим спортом профессионально, поэтому победить их непросто.
Организаторы акции вдохновились сценой из первой серии «Наследия», где дочь Ивана Муромца Марья побеждает славного богатыря Финиста. Спортсменки даже одели народные костюмы, чтобы провести мини-турнир во Vnukovo Outlet Village.
Продолжение сказочных блокбастеров «Последний богатырь. Наследие» вышел на стримингах Okko и Start 27 сентября. Сериал рассказывает о сыне Ильи Мурмомца (Виктор Хориняк), который становится правителем, любит Василису (Мила Сивацкая) и дружит с Бабой-ягой (Елена Яковлева), Водяным (Сергей Бурунов) и Кощеем (Константин Лавроненко). Однако помешает этой идиллии колдун Северин (Александр Устюгов), который похищает оружие магической силы и отправляет героев в путешествие во времени.