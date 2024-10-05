Мужчинам предложили потягаться в армрестлинге. Они не знали, что против них играют профессионалки

Okko организовал акцию в честь релиза сериала «Последний богатырь. Наследие». Профессиональные спортсменки Римма Хананова и Вероника Коршунова сразились в армрестлинге с посетителями одного из подмосковных торговых центров.

Хананова и Коршунова предлагали прохожим, в том числе мужчинам, померяться силами и выиграть трехмесячную подписку на Okko. После поединка на руках они признавались, что занимаются этим спортом профессионально, поэтому победить их непросто.