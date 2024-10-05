Ремейк «Бегущего человека» от Эдгара Райта и с Гленом Пауэллом выйдет в ноябре 2025 года

Киностудия Paramount Pictures назвала дату релиза ремейка «Бегущего человека» от Эдгара Райта. Картина выйдет в мировой прокат 21 ноября 2025 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Известно, что главные роли в нем исполнят Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя») и Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью»). Актеры уже пересекались на площадке «Смерча-2».

Оригинальная экранизация романа одноименного романа Стивена Кинга вышла в 1987 году, и тот фильм стал одним из ключевых в карьере Арнольда Шварценеггера.

Интересно, что действие сюжета книги происходит в 2025 году и представляет США тоталитарной аунтиутопией, где одним из хитов телевидения становится жестокое шоу с гонкой на выживание. Герой фильма принимает в нем участие, потому что не может устроиться на работу по профессии, дочери нужны деньги на лекарства, а жене приходится стать проституткой.

Фильм со Шварцнеггером заработал лишь 38 млн долларов при бюджете в 25 млн и был раскритикован за излишнюю жестокость, множественные отступления от оригинальной книги и нелепые костюмы. Впрочем, в 2017 году (действие картины происходит в этом году) журналисты вспомнили о нем с теплотой за пугающе аккуратные предсказания о современности и критику американской ТВ-культуры.