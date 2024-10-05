Скончалась бывшая главная редакторка «Союзмультфильма» Татьяна Папорова

На 83-м году жизни умерла бывшая главная редакторка киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«К сожалению, Татьяны Папоровой не стало. Прощание пройдет завтра в 11:00 по адресу: Маросейка, д. 5, стр. 2», — уточнили там.

Как пишет «Московский комсомолец», Папорова скончалась утром 4 октября в своей квартире в Останкино за месяц до дня рождения.

По информации телеграм-канала Shot, причиной смерти стала онкология (множественная миелома).

Папорова с 2006 года занимала должность главной редакторки «Союзмультфильма», причем на студии она продержалась более 40 лет. Ранее она руководила созданием «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов», а вместе с японской киностудией работала над «Приключениями пингвиненка Лоло». Кроме того, ей удалось посотрудничать с Гарри Бардиным для анимации его картин.