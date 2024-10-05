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Telegram ищет разработчиков нового видеоплеера

Сегодня в 14:56
Фото: Dima Solomin/Unsplash

Telegram объявил конкурс на создание нового видео- и аудиоплеера в мессенджере. Его итоги подведут в ноябре.

На первом этапе тестирования Telegram планирует добавить плеер в мобильную версию приложения для iOS, а затем — в Android и десктопную версию. Работа нового видеоплеера заменит нынешний AVPlayer и также будет работать внутри приложения без перехода в сторонние браузеры.

Проигрыватель Telegram должен будет работать на iOS 12 и более поздних версиях, поддержка HLS-стриминга и автоматической настройки качества ролика производится в зависимости от скорости интернета.

Сторонние разработчики со всего мира могут предложить свои варианты медиаплеера. Заявки принимают до 25 октября включительно, а победителя выберут в ноябре. Создателя лучшего плеера наградят 50 тыс. долларов, его разработку возьмут в основу.

Российские СМИ называют новый плеер аналогом YouTube. Как пишет Hi-Tech, если в плеере появятся рекомендации, то «мессенджер сможет составить неплохую конкуренцию YouTube», но об алгоритмах в анонсе конкурса ничего не говорится.

В конце сентября в Telegram появились цифровые подарки, похожие на анимированные стикеры, доступны для покупки за внутреннюю валюту — «звезды».

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