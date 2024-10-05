Telegram ищет разработчиков нового видеоплеера

Telegram объявил конкурс на создание нового видео- и аудиоплеера в мессенджере. Его итоги подведут в ноябре.
На первом этапе тестирования Telegram планирует добавить плеер в мобильную версию приложения для iOS, а затем — в Android и десктопную версию. Работа нового видеоплеера заменит нынешний AVPlayer и также будет работать внутри приложения без перехода в сторонние браузеры.
Проигрыватель Telegram должен будет работать на iOS 12 и более поздних версиях, поддержка HLS-стриминга и автоматической настройки качества ролика производится в зависимости от скорости интернета.
Сторонние разработчики со всего мира могут предложить свои варианты медиаплеера. Заявки принимают до 25 октября включительно, а победителя выберут в ноябре. Создателя лучшего плеера наградят 50 тыс. долларов, его разработку возьмут в основу.
Российские СМИ называют новый плеер аналогом YouTube. Как пишет Hi-Tech, если в плеере появятся рекомендации, то «мессенджер сможет составить неплохую конкуренцию YouTube», но об алгоритмах в анонсе конкурса ничего не говорится.
В конце сентября в Telegram появились цифровые подарки, похожие на анимированные стикеры, доступны для покупки за внутреннюю валюту — «звезды».