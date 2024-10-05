Telegram ищет разработчиков нового видеоплеера

Telegram объявил конкурс на создание нового видео- и аудиоплеера в мессенджере. Его итоги подведут в ноябре.

На первом этапе тестирования Telegram планирует добавить плеер в мобильную версию приложения для iOS, а затем — в Android и десктопную версию. Работа нового видеоплеера заменит нынешний AVPlayer и также будет работать внутри приложения без перехода в сторонние браузеры.