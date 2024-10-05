Сотни зрителей не попали на концерт Big Baby Tape из‑за лишних билетов

Организатор концерта Big Baby Tape в Петербурге продал более 1 тыс. лишних билетов. Это привело к толпам фанатов, оставшихся на улице. Об этом сообщили представители клуба A2.

В заведении уточнили, что промоутер продал больше 4,5 тыс. билетов и превысил вместимость площадки на 1,1 тыс. человек. В концертном зале могут находиться лишь 3,5 тыс. гостей, а владельцам сказали, что количество гостей превысит это число не более чем на 10%.