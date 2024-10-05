Сотни зрителей не попали на концерт Big Baby Tape из‑за лишних билетов

Организатор концерта Big Baby Tape в Петербурге продал более 1 тыс. лишних билетов. Это привело к толпам фанатов, оставшихся на улице. Об этом сообщили представители клуба A2.
В заведении уточнили, что промоутер продал больше 4,5 тыс. билетов и превысил вместимость площадки на 1,1 тыс. человек. В концертном зале могут находиться лишь 3,5 тыс. гостей, а владельцам сказали, что количество гостей превысит это число не более чем на 10%.
«Это произошло впервые в нашей более чем десятилетней истории», — удивились в клубе.
Рэпер должен был выступить в конце четырех часового шоу клаб-шоу . Спустя два часа после открытия дверей помещение было забито под завязку, и охрана остановила поток людей. К этому моменту очередь на входе растянулась более чем на 200 метров.
«Безопасность гостей — наш основной приоритет, и мы не готовы ей поступиться ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то что произошедшее не является нашей виной, мы приносим глубочайшие извинения зрителям, которые не смогли посетить концерт», — заканчивается пост.
Большие толпы людей попали на фото и видео фанатов.
Big Baby Tape также обратился ко множеству огорченных поклонников, назвал инцидент «полным провалом» организаторов, пообещал больше не проводить с ними мероприятий и вернуть деньги.
«Мои слушатели достойны самых лучших шоу и концертов. Я даю гарантию, что когда ими будет заниматься моя команда в рамках тура — мы вас не подведем. Мне очень жаль, что вы потратили время и нервы», — написал он в сторис.