Лана Дель Рей призналась, что устала от внимания к ее новоиспеченному мужу

Лана Дель Рей впервые прокомментировала свое замужество за 49-летним гидом по местам обитания аллигаторов. Она призналась, что огромное внимание к ее личной жизни утомляет.

Певица написала в соцсетях, что ее семья чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы папарацци не преследовали повсюду. Она рассказала, что их соседи периодически запускают дроны над их домом.

«Кто бы что ни говорил, Джереми единственный и неповторимый. Удивительный. Мы очень счастливы», — добавила Дель Рей.