Лана Дель Рей призналась, что устала от внимания к ее новоиспеченному мужу

Лана Дель Рей впервые прокомментировала свое замужество за 49-летним гидом по местам обитания аллигаторов. Она призналась, что огромное внимание к ее личной жизни утомляет.
Певица написала в соцсетях, что ее семья чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы папарацци не преследовали повсюду. Она рассказала, что их соседи периодически запускают дроны над их домом.
«Кто бы что ни говорил, Джереми единственный и неповторимый. Удивительный. Мы очень счастливы», — добавила Дель Рей.
Жениха поп-звезды зовут Джереми Дюфрен. Они познакомились как минимум пять лет: в 2019 года она опубликовала снимок и упомянула в нем мужчину, а он рассказал о ней на своей странице. Романтический выбор Дель Рей многим показался неожиданным и породил немало шуток.