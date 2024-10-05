В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды квадроберства»

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии», в которую включили «квадроберство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета парламента по просвещению Яну Лантратову.
«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — считает Лантратова. Она назвала детей, увлекающихся квадробикой, «жертвами пропаганды», а нести ответственность за это должны те, кто навязывает информацию.
«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — пояснила Лантратова.
Квадроберы попали в центр внимания из‑за скандала с певицей Миа Бойкой, которая раскритиковала девочку за увлечение прямо со сцены. В защиту ребенка выступили некоторые артисты и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
После резонанса Бойка продолжила критику квадробики, назвав это «ненормальной» вещью, которая «пришла к нам с Запада» и может сподвигнуть к смене пола. Тем временем на маркетплейсах появляются товары для квадроберов — домики и корма.
В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов предложил отбирать детей-квадроберов у родителей. «Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — поддержал его глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.