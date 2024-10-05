В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды квадроберства»

В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии», в которую включили «квадроберство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета парламента по просвещению Яну Лантратову.

«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — считает Лантратова. Она назвала детей, увлекающихся квадробикой, «жертвами пропаганды», а нести ответственность за это должны те, кто навязывает информацию.