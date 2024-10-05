Екатеринбуржец 8 лет грабил банки и не попадался благодаря бороде

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за 12 ограблений в течение восьми лет. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2023 год в ходе разбойных нападений ему удалось похитить чуть меньше 40 млн рублей.

Они проходили по одному сценарию: 45-летний мужчина угрожал сотрудникам кредитных организаций пистолетом, заставлял открывать хранилище или отдавать имеющиеся в кассе средства. При этом в здание он заходил в маске, солнцезащитных очках и с бородой, а после преступления сбривал волосы на лице.