Екатеринбуржец 8 лет грабил банки и не попадался благодаря бороде

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за 12 ограблений в течение восьми лет. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2023 год в ходе разбойных нападений ему удалось похитить чуть меньше 40 млн рублей.
Они проходили по одному сценарию: 45-летний мужчина угрожал сотрудникам кредитных организаций пистолетом, заставлял открывать хранилище или отдавать имеющиеся в кассе средства. При этом в здание он заходил в маске, солнцезащитных очках и с бородой, а после преступления сбривал волосы на лице.
Задержать преступника удалось в марте 2023 года. Тогда очередная попытка ограбления отделения банка пошла не по плану, и злоумышленник попался полицейским.
Ему предъявлено обвинение по статье о разбое в особо крупном размере и с применением оружия (чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ). По этим статьям ему грозит лишение свободы до восьми лет.
Недавно в Уэльсе местный житель проник в чужой дом, развесил белье хозяйки, приготовил ей еду, наполнил кормушки для птиц, разложил покупки и выпил бутылку вина. Владелице дома он оставил записку: «Не волнуйся, будь счастлива».
Позже мужчина вторгся в другой дом. Там он постирал свои вещи, полежал в джакузи, поел и выпил. Его обнаружил родственник хозяина и попросил покинуть территорию. Позже бродягу задержала полиция, а суд приговорил к двум годам тюрьмы.