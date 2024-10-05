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«Большую российскую энциклопедию» закроют и соединят с «Рувики»

Сегодня в 12:05
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Правительство закроет «Большую российскую энциклопедию» и объединит ее материалы с интернет-энциклопедией «Рувики». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в Кабмине.

Один из собеседников издания отметил, что за все время сотрудники БРЭ подготовили 98 тыс. статей, лишь половина из них опубликована на портале. «В отличие от других ресурсов, статьи энциклопедии верифицированы научным сообществом», — подчеркнул он и добавил, что к эти материалам проявляют интерес и другие российские компании.

За чуть больше года работы сотрудники «Рувики» разместили более 2 млн статей. Российский аналог «Википедии» заработал в июне 2023 года. В отличие от его материалов, на статьи БРЭ можно ссылаться в научных и студенческих учебных работах, они индексируются в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Сотрудники АНО «БРЭ» жаловались на невыплаченные зарплаты. На этой неделе некоторые из них вышли с пикетами к памятнику героям Плевны в районе Китай-Города. По их словам, выплаты прекратились в декабре прошлого года.

Редактор БРЭ подтвердил проблемы портала с финансами: АНО не получало денег ни на зарплаты, ни на гонорары авторам, ни для оплаты ЖКХ, ни для налоговых отчислений. Общий бюджет энциклопедии должен был составить около 1 млрд рублей, две трети из них должны были уйти на заработные платы 417 сотрудникам, из которых 350 входят в редакционный комплекс.

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