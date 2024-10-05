Энн Хэтэуэй вернется в «Дневниках принцессы 3»

Актриса отреагировала на новость о третьей части культовой романтической комедии роликом в инстаграме*. В кадре она считает до трех, на два первых счета видео сменяется фрагментами прошлых фильмов, где персонажи кричат «Shut Up!» («Замолчи», может быть использовано и в смысле «Не может быть» — прим.ред), а в конце появляется новость о назначении постановщицы Адель Лим на место режиссерки нового фильма.