Энн Хэтэуэй вернется в «Дневниках принцессы 3»

Энн Хэтэуэй подтвердила участие в триквеле «Дневников принцессы». Об этом пишет Deadline.
Актриса отреагировала на новость о третьей части культовой романтической комедии роликом в инстаграме*. В кадре она считает до трех, на два первых счета видео сменяется фрагментами прошлых фильмов, где персонажи кричат «Shut Up!» («Замолчи», может быть использовано и в смысле «Не может быть» — прим.ред), а в конце появляется новость о назначении постановщицы Адель Лим на место режиссерки нового фильма.
«Как ярая поклонница оригинальных „Дневников принцессы“, я очень рада быть частью третьей итерации этой любимой франшизы. Мы с нетерпением ждем съемок и намерены воплотить для зрителей по всему миру на экране основные принципы: женскую силу, радость и мудрость», — отметила Лим.
Среди ее прошлых работ есть дебютная взрослая комедия «Безумная поездочка», сценарии мультфильма «Райя и последний дракон», хитового ромкома «Безумно богатые азиаты» и сериала «Несчастные».
Кроме режиссерки у проекта есть сценаристка Флора Грисон, ранее написавшая мелодраму «Ассистент звезды» с Дакотой Джонсон. Ранее с проектом была связана ее коллега Адрита Мукержи, авторка сценариев для «Ричера» и «Супергерл», однако позже «Дисней» с ней расстался.
Третья часть романтической комедии выйдет спустя более чем 20 лет после второй.