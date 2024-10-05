ВК удалил новый выпуск шоу «Что было дальше?»

ВК убрал с платформы новый выпуск «Что было дальше». Об этом команда комиков сообщила в своем паблике.
Последний эпизод популярного шоу вышел 30 сентября, в нем приняли участие актер Рузиль Минекаев, певец Алексей Чумаков и юморист Саша Петросян. Сейчас запись доступна только на ютубе, там набралось чуть меньше 1,9 млн просмотров с момента релиза. Еще у одного перезалива в «ВК Видео» больше 128 тыс. просмотров за 15 часов.
«Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из ВК. К сожалению выпуск был удален по инициативе платформы», — говорится в посте.
Во Вконтакте ситуацию не комментируют.
В октябре прошлого года Алексей Щербаков рассказывал, что соцсеть предлагала комикам эксклюзивный контракт на 18 месяцев. Продюсеры шоу уточняли, что предложение пришло в марте того года. Судя по всему, действие соглашения истекло. За время его действия комики выпустили всего три больших эпизода с Богданом Лисевским и Хасбиком, Стасом Ярушиным и Гуфом, а также длинный трехчасовой с Бустером, Сергеем Орловым, Викторией Боней и Виктором Логиновым.