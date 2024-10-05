ВК удалил новый выпуск шоу «Что было дальше?»

ВК убрал с платформы новый выпуск «Что было дальше». Об этом команда комиков сообщила в своем паблике.

Последний эпизод популярного шоу вышел 30 сентября, в нем приняли участие актер Рузиль Минекаев, певец Алексей Чумаков и юморист Саша Петросян. Сейчас запись доступна только на ютубе, там набралось чуть меньше 1,9 млн просмотров с момента релиза. Еще у одного перезалива в «ВК Видео» больше 128 тыс. просмотров за 15 часов.