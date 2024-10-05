Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России

16-летний Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ, когда его на эту должность назначил отец и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом пишет ТАСС.

«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал Коненко.