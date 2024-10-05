Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России

16-летний Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ, когда его на эту должность назначил отец и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом пишет ТАСС.
Вручение сертификата о рекорде случилось на турнире ММА АСА 180 в Грозном. В ринг вышел главный редактор Книги Станислав Коненко.
«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал Коненко.
Кроме того, 16-летнему подростку вручили медаль за популяризацию Книги рекордов.
«Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», — прокомментировал награды Адам Кадыров.
В октябре прошлого года Адам Кадыров получил вторую по значимости государственную награду Татарстана из рук раиса республики Рустама Минниханова. Почетный орден «Дуслык» сын чеченского лидера получил «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Кроме того, сыну главы Чечни дали ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками, ордена Кадырова и «Даймехкан Сий» парламента Чеченской Республики, звание героя Чечни, ордена «За заслуги перед Уммой», «За служение религии Ислам» и «Трудовая Доблесть России», а также медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа».
Летом прошлого года Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, позже Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись побоев. В МВД отказались возбуждать уголовное дело в отношении мальчика.